Cegedim : confiance affichée

(Boursier.com) — Cegedim monte de 1,1% à 17,50 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 148,3 ME au troisième trimestre, en progression de 11,3% en données publiées et, en données organiques, de 11,4% par rapport à la même période de 2022, confirmant la bonne orientation du chiffre d'affaires observée au premier semestre. En cumul à fin septembre, le chiffre d'affaires de 449,3 ME est ainsi en croissance de 12,1% en données publiées et, en données organiques, de 11,9% par rapport à la même période de 2022.

Le Groupe se dit confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires entre 11% et 12% en 2023, et une amélioration de son Résultat Opérationnel Courant.

"Dans le prolongement de la première partie d'exercice, les facturations continuent de bénéficier d'une bonne dynamique commerciale au T3 et renforcent la confiance du management concernant l'atterrissage annuel" commente Portzamparc qui relève légèrement son scénario 2023 et vise désormais une croissance organique de 11,5% (10,5% précédemment) avec un ROC en progression de +33,9% à 34,4 ME (34,1 ME précédemment), soit une MOC maintenue à 5,5% (+0,9pt vs. n-1). "Après mise à jour de notre scénario et des paramètres de marché, notre objectif ressort inchangé à 20,1 euros et nous restons à 'Conserver'" conclut l'analyste.