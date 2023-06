Cegedim conclut un partenariat d'avenir avec Gustave Roussy

(Boursier.com) — Cegedim annonce un partenariat d'avenir avec Gustave Roussy, à l'occasion des 30 ans de sa base de données de vie réelle européenne THIN (The Health Improvement Network).

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Cegedim met à disposition de Gustave Roussy, le 1er centre de lutte contre le cancer en Europe, sa base de données patients anonymisée THIN, l'une des plus importantes bases de données de santé en Europe, regroupant les dossiers médicaux informatisés et anonymisés de 69 millions de patients, recueillis auprès de médecins généralistes et spécialistes dans 7 pays européens.

Ce partenariat a pour but d'entraîner les algorithmes de Gustave Roussy sur les données médicales anonymisées THIN collectées en France et en Europe par les médecins libéraux à partir des logiciels médicaux. Il doit permettre d'explorer les données anonymisées THIN qui couvrent plus de 69 millions de patients en Europe (caractéristiques patients, résultats cliniques, et antécédents de plus de 5 ans (moyenne) par patient), pour déterminer les facteurs associés à la survenue de cancers, et élaborer ou valider des hypothèses afin de les prévenir ou de les traiter.

L'originalité de la démarche est de compléter les méthodes déjà utilisées par les équipes de Gustave Roussy et couramment utilisées dans leurs analyses génétiques pour identifier des gènes d'intérêt parmi milliers.

Rappelons que la création de la base de données de vie réelle THIN a débuté en 1993, avec le recrutement de médecins en France et en Angleterre, dans un contexte de fort développement de l'informatique médicale. Les données longitudinales anonymisées de THIN couvrent à ce jour plus de 69 millions de patients dans 7 pays européens : Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Roumanie.