Cegedim conclut un partenariat avec Citrix

(Boursier.com) — Cegedim Outsourcing conclut un partenariat avec Citrix, plateforme leader d'espace de travail numérique. En intégrant Citrix à son offre de services, Cegedim Outsourcing propose à ses clients une offre intelligente, globale et complète, mais surtout l'opportunité pour eux de travailler sur une plateforme unique et de gérer les applications tout en sécurisant les appareils et les réseaux.

Cegedim Outsourcing recherchait la possibilité de compléter son offre actuelle avec une solution proposant un environnement de travail unique qui prend en charge intégralement tous les scénarios de travail de son portefeuille clients (PME et Grands Comptes) -télétravail, nomadisme, continuité d'activité- et qui permet de rationaliser et de simplifier les tâches des équipes informatiques. Il était également essentiel d'intégrer une solution qui leur permette de gagner du temps, de réduire leurs besoins en formation, de simplifier leur support technique, de diminuer leurs coûts globaux, sans oublier de procurer à leurs utilisateurs une expérience fluide et conviviale.

Cegedim Outsourcing s'est orienté vers la solution Citrix Workspace, qui répond en tout point aux besoins spécifiques actuels des entreprises. Elle permet de surmonter leurs problèmes de sécurité et de gestion, d'élargir l'éventail d'applications (SaaS, Windows, mobile, etc..) intégrées à l'espace de travail, de partager de manière sécurisée les fichiers et données sur n'importe quel appareil, et d'offrir une expérience fluide au travers d'une solution unique.