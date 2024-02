cegedim.cloud obtient la certification ISO 50001 pour son système de gestion de l'énergie

(Boursier.com) — cegedim .cloud, expert en hébergement et infogérance de SI et applications critiques, est fier d'annoncer l'obtention de la certification ISO 50001 pour son système de management de l'énergie de l'ensemble de ses datacenters détenus en propre. Cette certification témoigne de l'engagement continu de cegedim.cloud en matière de durabilité et d'optimisation de sa performance énergétique. Cette nouvelle certification vient s'ajouter aux autres certifications, labels et attestations de conformité que cegedim.cloud détient :

*ISO 20000-1 : 2018 - Système de Management des services

*ISO 27001 : 2017 - Management de la sécurité de l'information

*HDS - Hébergement de données de santé

*ISO 27017 : 2015 - Code de bonnes pratiques pour les contrôles de sécurité de l'information

*ISO 27018 : 2018 - Code de bonnes pratiques pour la protection des informations personnelles identifiables

*ISAE 3402 Type 2

*CoC Datacenter

La norme ISO 50001 établit les critères pour mettre en place, mettre en oeuvre, entretenir et améliorer un système de gestion de l'énergie au sein d'une organisation. Elle vise à aider les entreprises à améliorer leur performance énergétique, à réduire leur consommation d'énergie, et à contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique.

"Cette certification ISO 50001 est l'officialisation de nos efforts constants depuis une décennie pour optimiser notre efficacité énergétique et minimiser notre empreinte environnementale, avec des objectifs qui anticipent les normes de demain en la matière. Nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement, de contribuer à la trajectoire de décarbonation du Groupe Cegedim, et de nous engager aux côtés de nos clients à réduire leur propre empreinte environnementale", indique Frédéric Le Guillou, General Manager de cegedim.cloud.

La certification ISO 50001 renforce la position de cegedim.cloud en tant qu'expert du secteur de l'hébergement et infogérance de SI et applications critiques, en démontrant son engagement envers l'excellence opérationnelle et la durabilité. Les avantages de cette certification incluent une réduction des coûts énergétiques, une diminution des émissions de gaz à effet de serre, et une amélioration globale de la performance énergétique.