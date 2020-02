Cegedim : CLM enrichit son offre

(Boursier.com) — Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) lance sa nouvelle offre Clip Santé. Développée en partenariat avec Futuramedia, spécialisée dans le Digital Media, elle e a pour objectif de développer et de renforcer les relations entre les médecins et leurs patients, grâce à la mise en place d'outils de communication digitale. Sa promesse est d'informer tout en rendant l'attente plus attrayante au sein des structures de santé.

Clip Santé est une solution clé en main, simple et intuitive pour le professionnel le santé, qui intègre le matériel et le logiciel afin d'installer dans son cabinet une animation attractive. Clip Santé dispose d'une interface web permettant de gérer sa communication, en temps réel et de manière personnalisée. Grâce à des écrans digitaux et à l'animation d'une chaîne TV Santé installés dans leurs locaux (salle d'attente, accueil...), les professionnels de santé peuvent informer, prévenir et transmettre des messages importants à leurs patients. Qu'il s'agisse du parcours de soins, du Dossier Médical Personnalisé, des remboursements de soins, les patients ont accès immédiatement aux informations médicales les concernant.