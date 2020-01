Cegedim : chiffre d'affaires annuel un peu supérieur aux prévisions

Cegedim : chiffre d'affaires annuel un peu supérieur aux prévisions









(Boursier.com) — Le groupe Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires 2019 de 503,7 millions d'euros, en progression de 7,7% en données publiées et de 7% en données organiques par rapport à la même période en 2018. Cegedim avait pour objectif pour 2019, une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et l'ensemble des divisions opérationnelles contribue positivement à cette croissance organique.

La division Assurance santé, RH et e-services a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 340,5 millions d'euros, en progression de 10,7% en données publiées. Les activités contribuant le plus fortement à la croissance durant l'exercice 2019 sont notamment, dans le monde de l'assurance santé les activités de BPO et de traitement des flux de tiers payant, Cegedim e-business (dématérialisation et digitalisation des échanges), Cegedim SRH (solutions de gestion des ressources humaines), Cegedim Health Data (Données et analyse pour le marché de la santé), et Cegedim-Media (solutions de communications en officine y compris digitale).

Le chiffre d'affaires des activités BPO, pour le monde de l'assurance et des ressources humaines, s'établit à 45,5 millions d'euros pour l'exercice 2019, en croissance de 26,8% par rapport à 2018.

Cegedim confirme que la croissance de son EBITDA 2019 devrait être en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires. Le groupe communiquera sur ses objectifs 2020 lors de la publication des résultats 2019, le 19 mars 2020 après bourse. Cegedim n'anticipe toujours pas d'acquisition significative en 2020.