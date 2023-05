Cegedim : CETIP est agréé Prestataire de Services de Paiement

(Boursier.com) — L 'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a prononcé l'agrément du CETIP -société du Groupe Cegedim qui concentre les solutions de BPO (délégation de gestion et tiers payant)- en qualité d'établissement de paiement.

Après la levée des dernières clauses suspensives, le CETIP franchit une étape majeure pour offrir à ses clients une sécurité supplémentaire au regard de leurs exigences de sécurité et de conformité, en garantissant un haut niveau de qualité, de fiabilité et de transparence de ses processus sur les services de paiement.

Cet agrément est délivré par l'ACPR, adossée à la Banque de France, qui impose de nombreux contrôles et mécanismes prudentiels. Le CETIP répond ainsi à des exigences réglementaires européennes fortes et structurantes amenées par les directives DSP1 et DSP2 et par les directives LCB-FT.

Cet agrément a été rendu définitif à compter du 4 mai 2023.