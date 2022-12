Cegedim : CETIP bientôt agréé prestataire de services de paiement

(Boursier.com) — L 'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, par décision du 13/07/2022, a prononcé l'agrément de CETIP, une société du Groupe Cegedim qui concentre les solutions de BPO (délégation de gestion et tiers payant) à destination des assureurs de personnes, en qualité d'établissement de paiement. Bien avancé dans la levée des clauses suspensives, CETIP, acteur majeur des services pour l'assurance de personnes, est en passe de franchir un nouveau cap "pour garantir à ses clients la qualité, la fiabilité et la transparence de ses processus sur les services de paiements". En tant qu'Opérateur de Tiers Payant et Gestionnaire pour Compte de Tiers, une fois l'obtention de l'agrément définitivement confirmée par la levée des clauses suspensives, CETIP sera en mesure d'exécuter sous auditabilité de l'ACPR des opérations de paiements estimées à plus de 4,5 MdsE par an. Il sera ainsi "le premier délégataire d'envergure à disposer d'un tel statut sur le marché de l'assurance Santé et Prévoyance", indique Cegedim.

Prestataire de Services Essentiels Externalisés (PSEE) pour ses clients, CETIP souhaitait renforcer l'auditabilité de ses services financiers, en premier lieu vis-à-vis de l'ACPR. Porté par cet agrément, le CETIP "pourra offrir à ses clients de nouvelles garanties au regard de leurs exigences de sécurité et de conformité ; il pourra également diversifier ses offres de services dans le registre de l'ingénierie financière".