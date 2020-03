Cegedim : Cegedim SRH a vu son chiffre d'affaires atteindre 70 ME

(Boursier.com) — Cegedim SRH, la division solutions et des services RH de Cegedim, poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2019 pour 720 collaborateurs, et affiche de belles ambitions pour 2020.

Cegedim SRH a ainsi gagné 42 nouveaux clients en 2019 soit plus de 67 000 nouveaux bulletins de paie gérés dans plusieurs secteurs d'activités : assurance, retail, transport, restauration, ... Au total, ce sont plus de 7,8 millions de bulletins de paie qui sont produits par an.

Cette année encore, Cegedim SRH anticipe de belles perspectives avec une croissance attendue qui devrait être à deux chiffres. La société projette d'atteindre d'ici 2 ans un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.