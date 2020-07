Cegedim : CDC Croissance détient à 3,08% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 juillet à l'AMF, la Caisse des Dépôts et Consignations a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de la société Cegedim. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations SA et de la société CDC Croissance, 759.564 actions Cegedim représentant 1.088.059 droits de vote, soit 5,43% du capital et 4,99% des droits de vote de la société.

La répartition des actions est la suivantes...

- Bpifrance Participations : 328.495 actions et 2,35% du capital

- CDC Croissance : 431.069 actions et 3,08% du capital

- Total CDC : 759 564 actions et 5,43% du capital.