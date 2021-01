Cegedim : C-Media et iPharm nouent un partenariat de communication

Cegedim : C-Media et iPharm nouent un partenariat de communication









(Boursier.com) — Cegedim -Media (C-Media), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d'enseigne, et iPharm, groupement dynamique de pharmacies franciliennes, annoncent la signature d'un partenariat qui fait de C-Media le partenaire exclusif du groupement iPharm sur la communication en point de vente.

Au cours du 1er trimestre 2021, C-Media installera ainsi des dispositifs digitaux indoor et outdoor dans l'ensemble des 45 officines du groupement iPharm et sera en charge de l'animation de l'ensemble des points de contacts médiatiques à la fois pour le relai des opérations iPharm mais aussi pour la communication laboratoire. C-Media assurera à ce titre la création, la fabrication, la commercialisation et la mise en place de toute la communication print et digitale des officines du groupement.

iPharm est un groupement innovant qui propose un ensemble de services digitalisés, comme par exemple la livraison express, l'envoi d'ordonnances, les commandes en ligne... Afin de renforcer l'impact et la qualité de ses campagnes de communication sur ses zones de chalandises, iPharm recherchait un partenaire capable de l'accompagner sur l'animation digitale et la mise en place de communications vitrines modernes et performantes. Son choix s'est porté sur C-Media, reconnu pour la créativité et les possibilités techniques de son studio de création, la qualité de ses dispositifs digitaux outdoor et indoor, et son leadership en matière de régie.

C-Media et iPharm développeront ensemble de nouvelles solutions de communication inédites permettant aux partenaires laboratoires de s'adresser à leurs patients et à leurs consommateurs, avec une approche toujours plus qualitative et personnalisée.