Cegedim : broker en soutien

(Boursier.com) — Cegedim avance de 3,4% à 24,6 euros en début de séance à Paris. La valeur est soutenue par une note de Portzamparc qui a débuté le suivi du titre avec un avis 'achat' et un objectif de 30,6 euros. Le recentrage stratégique entamé depuis 2014 devrait enfin commencer à porter ses fruits dans un environnement qui fait la part belle aux acteurs du numérique en santé, souligne la maison de bourse.

Si les différences de dynamique de croissance, de rentabilité et /ou de génération de cash avec les peers justifient une décote pour Cegedim, celle-ci semble cependant exagérée et ne pas refléter pleinement l'ajustement du portefeuille effectué ces dernières années.