Cegedim : bon signe ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cegedim remonte de 3,5% à 23,70 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 9,6 ME, soit 3,9%, pour s'établir à 236,2 ME au premier semestre 2020, contre 245,8 ME au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel courant a baissé de 6,3 ME pour s'établir à 6,3 ME au premier semestre, contre 12,6 ME. Le résultat net consolidé s'est établi au final à -4,6 ME au premier semestre 2020, contre -10,2 ME au S1 2019.

Les dettes financières nettes s'élèvent à 176,1 ME, en recul de 4,4 ME par rapport à il y a 6 mois. Elles représentaient 92,2% des capitaux propres au 30 juin 2020 contre 89,7% au 31 décembre 2019.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours de 34 à 30 euros, mais est passé à l''achat' sur le dossier, tandis que la SG est repassée à l''achat' en visant 32 euros.