Cegedim : acquisition de Visiodent

(Boursier.com) — Cegedim a annoncé l'acquisition du Groupe Visiodent, l'un des leaders en France des solutions de gestion pour les cabinets dentaires et les centres de santé.

Cette opération permet ainsi à sa filiale Cegedim Santé d'étoffer son écosystème de solutions avec une offre de référence pour les dentistes libéraux et centres de santé dentaires et polyvalents, et d'accroître son leadership sur le marché de l'édition de logiciels à destination des professionnels de santé avec plus de 1.000 centres de santé équipés au total.

Visiodent a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, et contribuera au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim à compter du 1er mars 2024.