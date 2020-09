Cegdim LM : nouvelle certification pour les logiciels Crossway et Médiclick

Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Cegedim Logiciels Médicaux, principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé, vient de recevoir l'agrément du Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) pour l'intégration et le déploiement de l'INS dans ses logiciels Crossway et Médiclick.

Cette nouvelle étape permet à Cegedim Logiciels Médicaux de préparer les professionnels de santé au virage numérique annoncé par le Gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre de Ma Santé 2022.