Cecurity : sortie de la cote en vue

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre volontaire de rachat au prix unitaire de 1,22 euro par action Cecurity.com, initiée par Groupe ISAGRI et ouverte du 7 mars 2022 au 8 avril 2022 inclus, 429 472 actions Cecurity.com ont été présentées à l'offre. A l'issue de l'offre, Groupe ISAGRI détient ainsi, directement et indirectement, 9 791 055 actions Cecurity.com, soit 98,74% du capital et des droits de vote de Cecurity.com. Il a été demandé, conformément aux dispositions de l'article 5.2 alinéa 4 des règles d'Euronext Access, la radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access à l'issue de l'offre. La date de radiation sera communiquée par Euronext. Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 19 avril 2022.