Cecurity : par ici la sortie !

(Boursier.com) — Faisant suite à l'acquisition de plus de 90% du capital du groupe franco-belge Cecurity.com par Groupe Isagri, Groupe Isagri annonce qu'il lancera au cours du 1er trimestre 2022 une offre volontaire de rachat des actions Cecurity.com suivie d'une radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access. Le prix par action correspondra à la valeur de l'action Cecurity.com résultant de l'opération précitée d'acquisition de Cecurity.com par Groupe Isagri (à savoir la somme du prix payé à l'acquisition et du complément de prix en cours de détermination). Dans ces conditions et dans l'attente du lancement de l'offre volontaire de rachat suivie d'une radiation du marché Euronext Access, la suspension de la cotation des actions Cecurity.com sur Euronext Access est maintenue.