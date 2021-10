Cecurity.com : OPA !

(Boursier.com) — Groupe ISAGRI annonce l'acquisition du groupe franco-belge Cecurity.com qui constitue un acteur majeur de l'archivage électronique, des coffres-forts numériques, des documents dématérialisés en France et à l'international pour les entreprises des secteurs agricole, non agricole et les experts comptables. Groupe ISAGRI complète ainsi sa gamme de services aux entreprises et aux experts-comptables, en France et à l'international. Cette acquisition est le fruit d'un travail en collaboration avec Alain Borghesi qui poursuit ses fonctions de Directeur Général. A l'issue de cette opération, Groupe ISAGRI détiendra plus de 90% des actions Cecurity.com et engagera un processus de retrait de bourse.

La facture électronique et plus largement la dématérialisation et la gestion des originaux numériques, leur partage sous contrôle et leur conservation sécurisée est un sujet majeur et stratégique pour les entreprises et les cabinets d'expertise-comptable. ISAGRI a ainsi choisi d'intégrer le groupe Cecurity.com, afin de pouvoir proposer une solution globale de gestion et sécurisation des données numériques des entreprises. Toute entreprise française pourra ainsi trouver une plateforme numérique intégrant les spécificités de son secteur d'activité, de sa filière professionnelle, pour gérer, partager, archiver et transmettre les documents correspondant à chaque niveau de son cycle de vie (devis, bons de commande, livraisons, factures achats, ventes, contrats, bulletins de paye...) et avoir l'assurance d'être conforme aux réglementations et aux normes en vigueur et à venir.

Groupe ISAGRI confirme son engagement : accompagner la transition numérique des entreprises en France et à l'international. Les logiciels d'archivage électronique, de coffre-fort numérique et la plateforme de documents dématérialisés Cecurity.com sont proposés comme composants de systèmes d'information et connectés aux solutions métiers éditées par Groupe ISAGRI.