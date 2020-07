Cecurity.com obtient la certification CSPN pour son Coffre-fort des jeux en ligne

(Boursier.com) — Cecurity.com obtient la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) pour son Coffre-fort des Jeux en Ligne (CFJL) version 3.0. Cette certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), organisme rattaché au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle concerne la catégorie de produit "Stockage sécurisé".

Déjà certifiée à deux reprises, depuis 2010, pour des version antérieures de ce logiciel, Cecurity.com confirme la robustesse de sa solution.