Cecurity.com : obtention de l'agrément Tiers-archiveurs du Service Interministériel des Archives de France

(Boursier.com) — Par arrêté du Ministère de la culture publié au Journal Officiel du 3 octobre 2020, Cecurity.com est agréée pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique, au moyen de sa plate-forme d'archivage électronique SaaS (Software as a Service).

Avec l'agrément SIAF, les structures publiques telles que les collectivités locales, comme c'était déjà le cas auparavant pour les entreprises privées, peuvent désormais externaliser leur archivage électronique auprès de Cecurity.com. Cette prestation de tiers-archivage s'effectue dans le respect des exigences de la nouvelle norme AFNOR NF Z42-013. Le service d'archivage agréé par le SIAF repose sur l'usage de la suite logicielle Electronic Archive System (EAS) de Cecurity.com.

Rappelons que le service de tiers-archivage de Cecurity.com est l'une des composantes de sa plateforme SaaS. Elle procure aux organisations des services de dématérialisation simples et conformes. La plateforme SaaS de Cecurity.com permet d'automatiser et de gérer la distribution multicanale et l'archivage à valeur probante de tous types de documents engageants (bulletins de paie, factures...).