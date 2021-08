Cecurity.com : du coffre ?

(Boursier.com) — Cecurity .com confirme son statut d'expert en obtenant le 8e renouvellement consécutif de sa certification NF Logiciel Composant Coffre-fort numérique délivrée par AFNOR Certification. Cette distinction est un vecteur de confiance pour les utilisateurs de la version 4.7 du Coffre-fort électronique Communicant et leur garantit une parfaite conformité aux exigences de la norme AFNOR NF Z42-020. A la suite d'un audit qualité mené par INFOCERT pour le compte d'AFNOR Certification, Cecurity.com a renouvelé la certification NF Logiciel Composant Coffre-fort numérique qui lui a été décernée pour la première fois en 2013.

Le logiciel Coffre-fort électronique Communicant édité par Cecurity.com a répondu aux exigences qui figurent dans les règles de certification issues de la norme AFNOR NF Z42-020 de juillet 2012 et relative au Composant Coffre-Fort Numérique. Cecurity.com a également satisfait aux différentes prescriptions en matière de qualité logicielle commune à tous les domaines couverts par la certification NF Logiciel 203. Le Coffre-fort électronique Communicant chiffré Cecurity.com permet de garantir aux utilisateurs, 'l'intégrité et la traçabilité de leurs données". La règlementation impose à certains secteurs d'activité que l'archivage numérique soit réalisé de manière sécurisée et pérenne par le biais d'un coffre-fort numérique conforme à la NF Z42-020. C'est le cas pour les professionnels de l'automobile qui souhaitent obtenir une habilitation pour le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV).