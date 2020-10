Cecurity.com choisit le cloud d'Orange Business Services

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cecurity .com, éditeur leader de logiciels et de solutions de coffres-forts numériques en Europe, a signé un contrat portant sur l'hébergement de ses solutions de dématérialisation et d'archivage électronique sur Flexible Engine, cloud Public de confiance d'Orange Business Services. Cecurity.com a fait le choix de cette solution d'Infrastructure as a Service (IaaS) opérée par Orange Business Services pour ses garanties sur la protection des données, ses fonctionnalités innovantes et la possibilité de pouvoir redonder ses données critiques sur plusieurs zones de disponibilités ou régions.

Acteur incontournable de la dématérialisation et de l'archivage numérique en Europe, Cecurity.com, gère plus de 10 millions de coffres-forts numériques destinés à héberger en toute sécurité bulletins de paie et factures. Cecurity.com compte parmi ses clients des entreprises de premier plan dans les secteurs bancaire, du numérique et des professions réglementées.