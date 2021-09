Cecurity.com : certification annoncée

(Boursier.com) — Le Système d'Archivage Electronique Cecurity TrustArch a obtenu la certification NF 461 Tiers-archiveur. Elle atteste que le SAE de Cecurity.com est conforme aux normes ISO 14641 et NF Z42-013. Selon les termes d'AFNOR Certification, la certification NF 461 "garantit la fidélité, l'intégrité, la pérennité et la traçabilité des documents archivés pour que ceux-ci puissent conserver leur valeur d'origine". Le SAE Cecurity TrustArch, certifié par AFNOR Certification repose sur l'usage de la suite logicielle Electronic Archive System (EAS) de Cecurity.com.

Le service de tiers-archivage certifié NF de Cecurity.com constitue le socle de sa plateforme SaaS qui procure aux organisations publiques ou privées des services de dématérialisation simples et conformes. La plateforme SaaS de Cecurity.com permet d'automatiser et de gérer la distribution multicanale et l'archivage à valeur probante de tous types de documents engageants (bulletins de paie, factures, etc.).