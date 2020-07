Cecurity.com : 14e exercice bénéficiaire !

Cecurity.com : 14e exercice bénéficiaire !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale des actionnaires de Cecurity.com, réunie le 30 juin, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 prend en considération l'impact financier des fusions des sociétés Cecurity.com avec Cecurity Outsourcing, Cecurity Services et Cecurity Consulting. Au terme de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Cecurity.com, s'élève à 7,25 millions d'euros (6,84 ME en 2018), en croissance de +6%.

Le résultat d'exploitation ressort à 420,03 kE (275,92 kE en 2018). Le résultat net s'élève à 279,81 kE (150,58 kE pour l'exercice précédent). Il est en croissance de + 86%. Il s'agit pour Cecurity.com du 14e exercice bénéficiaire consécutif.

Cecurity.com confirme son repositionnement stratégique vers le modèle SaaS (Software as a Service). Les fonds propres de Cecurity.com s'élèvent au 31 décembre 2019 à 4,5 ME (4,23 ME en 2018). Les dettes financières à la clôture de l'exercice 2019 s'élèvent à 445,83 kE (507,56 kE à la fin de l'année 2018). La trésorerie se maintient à 1,2 ME.

Reprise de cotation

La cotation de Cecurity.com était suspendue sur un cours de 0,46 euro l'action. La cotation reprend le 1er juillet. Le carnet d'ordres a été purgé à l'issue de la séance de bourse du 30 juin. Les ordres sont à renouveler le 1er juillet.