Cdiscount lance Cdiscount Librairie

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Le leader français du e-commerce Cdiscount (Groupe Casino) poursuit son développement en lançant aujourd'hui une nouvelle catégorie de produits sur son site avec un espace dédié aux livres neufs et d'occasion. Fidèle à sa stratégie partenariale, Cdiscount s'appuie sur des libraires français reconnus pour proposer à ses clients sur sa marketplace une offre large d'ouvrages.

Pour développer cette nouvelle offre et fidèle à sa stratégie partenariale, Cdiscount s'appuie sur plusieurs libraires français parmi lesquels Decitre, Chapitre, Gibert mais aussi RecycLibre, Librairie Bookiner ou encore Iznéo pour la bande dessinée. Ces derniers intègrent la marketplace Cdiscount et proposeront, à travers un magasin dédié, plus de 2 millions d'ouvrages (romans, essais, bandes dessinées, livres scolaires...) dont 1 million de livres d'occasion. Chaque vendeur assurera directement la livraison de ses produits.

Un nouveau canal de vente pour les libraires français

Alors que les librairies ont été particulièrement impactées par la crise liée au COVID, Cdiscount Librairie permet aux libraires partenaires d'élargir leur clientèle en bénéficiant de l'audience de 20 millions de visiteurs uniques mensuels de Cdiscount.

En ouvrant cette nouvelle catégorie, Cdiscount se positionne sur un marché en forte croissance qu'il s'agisse de la vente de livres en ligne au global puisque 21% des ventes se font aujourd'hui sur Internet2, comme du marché du livre d'occasion très porteur (1 Français sur 3 a eu recours à l'achat d'occasion en 20193).

Pour Jonathan Gorges, Directeur de la marketplace de Cdiscount, "avec Cdiscount Librairie, nous proposons désormais à nos 9 millions de clients une nouvelle offre, riche et variée, qui répond à leurs besoins de culture mais aussi, à travers un catalogue d'1 million d'ouvrages d'occasion, aux nouveaux usages de consommation.

Nous sommes heureux d'ouvrir ce nouvel espace librairie en partenariat avec de nombreux libraires français qui pourront profiter de notre large audience et ainsi avoir un nouveau canal de vente."