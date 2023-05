CDC Investissement Immobilier prend livraison auprès d'Eiffage Immobilier de deux immeubles à Rueil-Malmaison

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier a pris livraison de 2 immeubles de logements neufs situés rue Lionel Terray à Rueil-Malmaison pour le compte de la Caisse des Dépôts. Cette opération est actuellement en commercialisation et proposée à la location dans le cadre de baux à loyer libre.

Au sein d'une opération développée par Eiffage Immobilier de plus de 400 logements (mixant logements sociaux, logements intermédiaires, logements en accession et en bloc) répartis en 7 bâtiments, CDC Investissement Immobilier a pris livraison de 100 logements (7.000 m(2)) et 143 places de stationnement au sein de 2 bâtiments détenus en pleine propriété.