CDC Investissement Immobilier : acquisition d'un immeuble de logements à Asnières auprès de Cogedim et de Coffim

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier annonce l'acquisition en état futur d'achèvement, pour le compte de la Caisse des Dépôts, d'un immeuble de 92 logements à Asnières (92) auprès des promoteurs Cogedim et Coffim. La livraison est prévue au 1er trimestre 2023.

L'immeuble, situé 8 rue Louis Armand, à proximité de la station de RER C "Les Grésillons" dans une nouvelle ZAC en cours de développement, développera une surface habitable de 5 354 m(2) pour 92 logements et 94 parkings, destinés à être loués dans le cadre de baux à loyer libre. L'immeuble s'élèvera en R+17 et sera un des plus emblématiques de ce nouveau quartier, grâce à sa hauteur et son architecture.

CDC Investissement Immobilier a fait le choix de s'implanter dans ce quartier d'Asnières en redéveloppement, convaincu que (i) son emplacement privilégié, en bordure de Seine et à proximité des transports, et que (ii) ce quartier plus vert, plus aéré et conçu pour les nouveaux modes de vie du XXIe siècle en feront une zone prisée, dans laquelle une forte création de valeur est anticipée.

L'actif comprendra des prestations de bon standing et sera performant sur le plan énergétique, puisque l'immeuble est conçu pour être labélisé BiodiverCity et suivant la norme RT 2012 -20%.

Avec cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit sa stratégie d'investissement dans le secteur résidentiel, qui cible prioritairement des immeubles neufs, à Paris ou en 1ère couronne, avec une forte demande locative et porte la valeur de son portefeuille résidentiel à plus d'1,7 MdEUR, représentant 25% de l'ensemble des placements immobiliers détenus par la Caisse des Dépôts et gérés par sa filiale CDC Investissement Immobilier.

Dans cette transaction, Cogedim et Coffim étaient accompagnés par l'Etude C&C Notaires, et CDC Investissement Immobilier par l'Etude Panhard et Associés (Marie-Laure Baffoy).