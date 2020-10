CDC Investissement Immobilier : acquisition auprès d'Eiffage Immobilier de 100 logements à Rueil-Malmaison

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier a fait l'acquisition en état futur d'achèvement, pour le compte de la Caisse des Dépôts, de deux immeubles de 100 logements avec 143 places de stationnement dans le quartier Buzenval à Rueil-Malmaison (92) auprès d'Eiffage Immobilier. La livraison est prévue pour le 4e trimestre 2022.

L'acquisition réalisée par CDC Investissement Immobilier porte sur 100 des 415 lots du vaste ensemble immobilier Ô Domaine situé 6-8, rue Lionel Terray. Les deux immeubles concernés, d'une surface globale de plus de 7.000 m(2) et dotés de nombreux balcons et terrasses, sont destinés à être loués dans le cadre de baux à loyer libre.

Implanté au coeur du quartier résidentiel familial Buzenval, cet actif de haut standing bénéficie en outre de la proximité immédiate de la forêt domaniale de la Malmaison dont le cadre privilégié, calme et arboré, répond à la demande locative parisienne.

Par cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit sa stratégie d'investissement dans le secteur résidentiel ciblant prioritairement des immeubles neufs, à Paris ou en 1ère couronne, avec une forte demande locative. La valeur de son portefeuille résidentiel atteint plus d'1,7 MdEUR, représentant 25% de l'ensemble des placements immobiliers détenus par la Caisse des Dépôts et gérés par sa filiale CDC Investissement Immobilier.