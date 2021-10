CBRE Capital Advisors renforce son équipe avec l'arrivée de Fabrice Rimlinger

(Boursier.com) — CBRE Group Inc, leader mondial du conseil en immobilier étoffe son équipe Capital Advisors France - spécialisée en conseil financier - avec l'arrivée de Fabrice Rimlinger en tant que Senior Director Debt & Structured Finance. Il aura pour mission de renforcer le développement de l'activité de conseil en financement et en levée de dette.

"Avec l'arrivée de Fabrice, l'équipe CBRE Capital Advisors renforce sa capacité d'accompagner les clients tout au long du processus d'investissement, de la définition de la stratégie à la structuration financière et sa mise en oeuvre. Sa double expertise immobilière et financière permet aux clients de maximiser leurs retours sur investissement", souligne Abdallah Ould Brahim, Directeur France de CBRE Capital Advisors.

L'équipe met à disposition des propriétaires (investisseurs, asset et fund managers, promoteurs et entreprises) une offre complète intégrant la levée de dette, la levée d'equity, la mise en place de partenariats (joint-ventures, club-deals) et les fusions-acquisitions.

Les 6 spécialistes de Capital Advisors France s'appuient également sur l'important réseau international de la plateforme (plus de 180 professionnels en Europe, en Asie et aux Etats-Unis) pour offrir à leurs clients un accès unique aux sources de capitaux français et étrangers.

Sur les deux dernières années, l'équipe a levé plus de 800 millions d'euros de dette en France, principalement sur la logistique, le retail, les bureaux et le résidentiel avec des stratégies value-added mais aussi core. "Le dynamisme de l'année en cours s'explique principalement par le contexte actuel qui requiert ; un besoin important d'accompagnement dans la sécurisation de la dette" précise Abdallah Ould Brahim.

"La parfaite intégration de l'activité Capital Advisors à CBRE nous donne un accès privilégié à ce marché dynamique. Notre bonne connaissance des intentions des investisseurs couplée à nos contacts privilégiés avec les prêteurs nous permettent de maximiser les chances de succès sur tous les types de financements et sur l'ensemble des classes d'actifs" conclut Abdallah Ould Brahim.