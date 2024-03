CBO Territoria : une décote historique

(Boursier.com) — CBO Territoria reste stable sur les 3,60 euros ce jeudi, alors qu'en 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 84,9 ME (+3,4%). Le résultat des activités se monte à 25,1 ME (-5%), tiré par la foncière qui contribue à hauteur de 71%. Le résultat net part du groupe est de 14,1 ME (-11,7%).

Au 31 décembre 2023, l'Actif Net Réévalué ressortait à 241,8 ME, contre 237,5 ME fin décembre 2022 (+1,8%). Ramené par action, l'ANR a progressé de +1,8% sur 12 mois à 6,75 euros, contre 6,63 euros à la fin 2022.

Structure financière solide

En juin 2023, CBo Territoria a émis à nouveau une Ornane par placement privé à échéance juin 2028 pour un montant de 15,1 ME venant prendre le relais de l'Ornane émise en 2018 (pour 30 ME) arrivant à échéance en juillet 2024. Cette opération a permis au groupe de conserver une diversification de ses sources de financement, et confirme la confiance des investisseurs institutionnels (dont les principaux avaient déjà souscrit à la précédente émission) dans son modèle de développement dans un contexte économique pourtant plus exigeant pour les sociétés immobilières cotées.

Fin 2023, la dette financière brute du groupe a baissé ainsi à 179,1 ME (195,4 ME à fin décembre 2022), et se compose à 80% de financements hypothécaires. CBo Territoria conserve un niveau de trésorerie solide de 34,7 ME, auquel s'ajoutent 9,1 ME de dépôts à terme.

Le coût moyen de la dette ressort à 3,5% (2,9% au 31 décembre 2022) et sa maturité à 8 ans et 5 mois (+4 mois vs fin 2022).

Le ratio de LTV hors droits s'établit ainsi à 32,7% à fin décembre 2023. L'ICR atteint 4,2x. Le ratio Dette nette/ Ebitda reste élevé à 5x (5,5 x fin 2022).

Cotation...

Dividende à l'appui

Au titre de l'exercice 2023, CBo Territoria proposera à l'Assemblée générale du 2 mai, le versement intégralement en numéraire d'un dividende stable de 0,24 euro par action, garantissant le maintien d'une répartition équilibrée entre financement du développement de la Foncière et rémunération des actionnaires.

La date de détachement du dividende est fixée au 12 juin. Le versement est prévu au 14 juin.

Perspectives affichées

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe réunionnais a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris Q/P SME) d'environ +4%, tenant compte notamment de la montée en puissance et de l'effet année pleine du centre commercial Ylang Ylang livré en octobre 2023 et de la livraison des bureaux de Pôle Emploi prévue au 3ème trimestre 2024.

Pour la foncière, le pipeline de projets tertiaires en développement à date représente 76 ME d'investissements, et 24 ME de projets à lancer dans les 12/18.

En Promotion, la visibilité reste solide à 12/18 mois, avec un backlog de 29,0 ME à fin 2023.

Portzamparc souligne que la décote reste historiquement élevée sur le dossier (47%). De quoi rester à l'achat en visant un cours de 4,6 euros.