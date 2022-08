CBO Territoria : tassement du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — La société réunionnaise CB0 Territoria publie, pour le 1er semestre clos le 30 juin 2022, un chiffre d'affaires de 33,3 millions d'euros. Il recule de -4,5% par rapport à la même période un an plus tôt (34,8 ME retraité pour assurer la comparabilité des données suite à la cession de 40% du pôle Outdoor en juin 2022).

Les revenus locatifs bruts de CBo Territoria progressent de +6,3% à 11,8 ME. Les Revenus locatifs tertiaires bruts sont en hausse de +9,6% par rapport au 1er semestre 2021, à 10,2 ME.