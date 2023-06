CBo Territoria : signature de la vente en bloc de 78 logements à la SHLMR / Action Logement à Beauséjour

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) à la SHLMR, groupe Action Logement, de la résidence Jardin des Gardenias comprenant 78 logements Locatif Intermédiaire (LLI) à Beauséjour Sainte-Marie qui seront commercialisés sous leur Marque Dixit OI.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre les deux parties et confirme de nouveau la confiance de la SHLMR dans l'attractivité de la ville durable en milieu tropical que représente Beauséjour. Une attention toute particulière a été intégrée aux marchés de travaux quant à l'insertion sociale au sein des équipes sur le chantier, conformément au plan RSE Impact Péi 2030 de CBo Territoria. La ville " grandeur nature " poursuit son développement avec à ce jour 1.800 logements livrés et 200 en cours de chantier.

CBo Territoria livre les nouveaux locaux de l'EPSMR au sein du quartier d'affaires de La Mare, où sont déjà implantées 200 entreprises. Locataire de CBo Territoria depuis plus de 2 ans et en plein développement de sa structure, l'EPSMR a décidé d'ancrer sa présence sur La Mare en devenant propriétaire de 3.100 m2 (Surface de plancher) dans ce bâtiment à l'architecture contemporaine et aux pointes des normes environnementales en milieu tropical (éclairage LED, centrale de traitement de l'air par récupération des calories...).

Ce sont près de 100 collaborateurs de l'EPSMR qui occuperont à partir du mois de septembre 2023 ces locaux et assureront la prévention, l'hospitalisation de jour et le suivi après hospitalisation pour les patients du territoire de santé Nord.