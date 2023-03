CBO Territoria : sans réaction après les comptes

(Boursier.com) — CBO Territoria reste stable sur les 3,70 euros ce mercredi, alors que le groupe a fait part d'un Actif net réévalué de 237,5 ME (+5,5%), d'une baisse de la dette nette de 31 ME et d'une trésorerie active élevée à 35,2 ME.

Porté par la croissance des deux métiers et une bonne maîtrise des frais de structure, le résultat des activités ressort à 26,4 ME à fin décembre 2022 en hausse de +16,1%.

Après prise en compte des plus-values de cessions des actifs résidentiels et terrains (+1 ME), du résultat de cession et de la mise à la valeur des titres des activités Outdoor (+1 ME) et d'une variation de juste valeur de -4,5 ME (contre +1,5 ME en 2021), le Résultat net Part du Groupe ressort à 16 ME en progression de +1,5% sur un an, soit 0,45 euro/action (contre 0,44 euro en 2021).

Au 31 décembre 2022, l'Actif Net Réévalué ressortait à 237,5 ME, contre 225,2 ME à fin décembre 2021 (+5,5%). La progression annuelle de +12,3 ME s'explique par la qualité des résultats de la période, par l'effet positif du mark-to-market des instruments de couverture (+4,3 ME nets d'impôts différés) couvrant la distribution du dividende 2021 de 8,6 ME. Ramené par action, l'ANR progresse de +5,5% à 6,63 euros sur 12 mois.

Après prise en compte des instruments de couverture, 85% de la dette financière est à taux fixe. Le coût moyen de la dette financière ressort à 2,9% (contre 2,8% au 31 décembre 2021) et la maturité est stable à 8 ans et 1 mois.

Confiant dans ses perspectives, CBo Territoria proposera à l'Assemblée Générale du 7 juin 2023, le versement d'un dividende stable de 0,24 euro par action, garantissant le maintien d'une répartition "équilibrée" entre financement du développement de la Foncière et rémunération des actionnaires.

PERSPECTIVES MOYEN TERME SOLIDES ET GUIDANCE 2023

Pour 2023, le Groupe a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de 1%, dans l'attente des livraisons à venir de Combani fin 2023 qui seront contributives à compter de 2024.

A moyen terme, CBo Territoria entend poursuivre le développement de son patrimoine grâce à son modèle de développement sécurisé et sa maitrise de toute la chaine de valeur immobilière qui lui confèrent de solides perspectives :

Guidance 2023 : légère croissance des revenus locatifs tertiaires de 1%; Pipeline tertiaire : 106 ME de projets en développement, dont 26 ME en cours de construction et 26 ME à lancer dans les 12 mois; Promotion : forte visibilité à 18/24 mois avec un backlog de 44,6 ME à fin décembre 2022.

"Peu d'attentes sur la foncière en 2023, avec une relative stabilité du parc Tertiaire sur l'exercice" commente Portzamparc qui table sur une croissance des revenus locatifs tertiaire de 3,2% à 21,1 ME et une décroissance des revenus résidentiels de 19,5% à 1,4 ME (sortie progressive de cette classe d'actifs). Il faut attendre 2024 et les livraisons Combani pour réalimenter la croissance de la Foncière (PZP Loyers bruts 2024 +14,9% vs 2023)" selon l'analyste qui vise un cours de 4,60 euros en restant à l'achat sur le dossier.