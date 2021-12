CBo Territoria : réussite du lancement commercial de ses deux nouvelles résidences réunionnaises éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce la réussite du lancement commercial de ses deux nouvelles résidences réunionnaises éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS.

La première résidence, Bengali 1, commercialisée à hauteur de plus de 70%, est située dans le quartier à vivre de Marie Caze qui surplombe la baie de la ville de Saint-Paul et l'océan Indien.

Localisée à quelques encablures de Saint-Gilles, fameuse station balnéaire de La Réunion, Bengali 1 bénéficiera de la proximité du quartier d'affaires de Savanna, du centre-ville de Saint-Paul et de la plus grande zone commerciale, située au Port. La zone de vie de Marie Caze offre des accès immédiats à de nombreux services tels qu'un lycée, un centre hospitalier, une zone commerciale et de loisirs avec notamment un cinéma multiplexe et une réserve naturelle classée.

La résidence sera composée de 33 logements du T2 au T4, avec des vues dégagées sur le Cap la Houssaye et la Baie de Saint-Paul. Les appartements, et leur place de parking, seront livrés début d'année 2023 avec un très haut niveau de prestations.

Fort de ce succès commercial, CBo Territoria lancera en janvier prochain la commercialisation de la résidence Bengali 2, offrant à la vente en l'état futur 32 logements du T2 au T3.

Deuxième résidence commercialisée avec succès en affichant un taux de réservation de près de 40%, la résidence KALOUPILE sera située à 5 minutes à pied du centre de la nouvelle ville de Beauséjour, créée par CBo Territoria sur la commune de Sainte-Marie, à proximité de Saint-Denis, capitale de La Réunion. Elle bénéficiera de la présence de nombreux commerces de proximité (boulangerie, commerces de bouche, supermarché U, marché forain et espace de restauration) et services (centre médical, pharmacie, club sportif avec tennis, squash et practice de golf) grâce à la connexion d'une coulée verte réservée aux piétons et adoubée par les joggers. A 5 minutes en voiture, seront accessibles la zone commerciale de Duparc et la voie rapide à destination de Saint-Denis.

KALOUPILE sera composée de 35 logements du T2 au T4 avec des vues dégagées sur l'ensemble du littoral Nord de La Réunion, sa livraison est prévue courant 2023.

Prochaine publication de l'agenda financier : Chiffre d'affaires 2021 : Mercredi 16 février 2022, après bourse.