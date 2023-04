CBo Territoria : renouvelle son accord-cadre avec Biotope

(Boursier.com) — La société réunionnaise CBo Territoria renouvelle son accord-cadre avec le bureau d'étude en environnement Biotope.

En acteur responsable, CBo Territoria porte depuis toujours une attention particulière aux aspects sociaux et environnementaux dans chacun de ses projets d'aménagement et de construction. Dès 2013, le Groupe a ainsi choisi de se faire accompagner sur le volet environnemental par la société d'ingénierie Biotope, dont la démarche vise à concilier préservation des richesses naturelles, limitation des impacts et risques environnementaux et dynamisme de l'aménagement du territoire. CBo Territoria et Biotope la prolongent donc cet accord de collaboration, déjà renouvelé un première fois en 2018.

Concrètement, Biotope intervient auprès de CBo Territoria pour chaque projet dès les études de faisabilité, lors de la réalisation des dossiers réglementaires et sur la phase opérationnelle de construction ou d'aménagement des projets du Groupe. Biotope mesure et suit dans le temps des indicateurs (application des mesures règlementaires sur des thématiques variées : biodiversité, déchets, énergie, eau, carbone, artificialisation des sols...) qui contribuent à l'amélioration de la performance environnementale des opérations à multi-échelles.

Biotope assure également un rôle de conseil pour CBo Territoria sur tous les aspects réglementaires dans ces domaines. Cet accord-cadre contribue ainsi pour CBo Territoria à l'atteinte de son objectif "100% de ses opérations répondant à la charte chantier propre", basé notamment sur le tri systématique, la traçabilité et la valorisation optimale des déchets de chantiers.