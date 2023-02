CBO Territoria : réagit peu malgré les annonces

(Boursier.com) — CBO Territoria a dégagé pour 2022 un solide chiffre d'affaires de 82,1 millions d'euros (82,6 ME en 2021). Il est en léger repli de 0,6%.

En 2022, les revenus locatifs bruts du patrimoine économique tertiaire de CBo Territoria progressent de +9,1% à 23,8 ME et de +9,7% (hors SME) dont +5,3% d'effet périmètre (dont +4,8% à l'effet en année pleine du retail park du Port livré en avril 2021), +3,4% à l'impact de l'indexation et +1% lié notamment à une activité commerciale dynamique en commerce, comme en bureau. Le taux d'occupation du patrimoine économique atteint 98%, contre 97% fin 2021.

En 2022, le chiffre d'affaires de la promotion en Résidentiel est ressorti quasi-stable, porté par la vente de parcelles à bâtir à forte valeur ajoutée pour 18,7 ME. Le chiffre d'affaires de la promotion Tertiaire, activité opportuniste, ressort à 11,8 ME, et concerne principalement l'avancement de la VEFA des bureaux EPSMR à La Mare (Sainte-Marie) qui seront livrés au 1er trimestre 2023, et la vente de 2 terrains à bâtir au sein du pôle tertiaire Actis à Sainte-Marie et à La Possession. Suite à la cession de 40% du Pôle Outdoor, le chiffre d'affaires des autres activités (prestations de services immobiliers et le coworking sous la marque Lizine) s'élève à 1,3 ME en 2022 (1,2 ME un an plus tôt, en croissance de +4,1%).

Portzamparc souligne la structure financière solide, une décote sur ANR d'environ 43% "avec toujours en toile de fond cette histoire de double peine (valorisation des actifs avec taux de capitalisation plus élevé du fait de la concentration géographique des actifs)"..."Le dividend yield s'établit quant à lui à 6,5% et rappelons que le groupe a augmenté son dividende 14 fois sur les 15 dernières années (x4,8 depuis 2007 !)". De quoi viser un cours de 4,60 euros en restant à l'achat sur le dossier. La valeur cote 3,70 euros, sans grand changement ce mercredi.