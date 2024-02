CBO Territoria : peu de réactions aux comptes

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, CBO Territoria a délivré un chiffre d'affaires consolidé de 84,9 millions d'euros, en croissance de +3,4%. Le titre réagit peu sur les 3,60 euros ce mercredi en bourse de Paris...

Dans le détail, la foncière tertiaire diversifiée (commerces, bureaux, locaux d'activité, restauration & loisirs) a enregistré une très forte croissance de ses revenus locatifs bruts en 2023 : +8% à 25,5 ME. CBo Territoria a poursuivi les cessions de ses actifs résidentiels entraînant un recul progressif des loyers bruts enregistrés (1,7 ME en 2023 contre 2,2 ME en 2022).

Par ailleurs, le Groupe a connu cette année une activité de Promotion résidentielle soutenue, en ligne avec la dynamique commerciale de 2021 et 2022. CBo Territoria a livré 68 lots et poursuivi les travaux de nombreux programmes désormais commercialisés en quasi-totalité, en bloc ou au détail (395 lots en cours à fin décembre). Parallèlement, le Groupe qui se montre globalement prudent en matière de lancements commerciaux, a connu une activité commerciale en demi-teinte selon les produits et la clientèle. Au total, le backlog résidentiel ressort à 29 ME (41,9 ME à fin décembre 2022).

En 2023, le chiffre d'affaires Promotion s'est établi à 58,1 ME, en croissance de +1,5% sur un an (57,2 ME en 2022).

Une publication "sans surprise" selon Portzamparc qui souligne la dynamique "peu emballante" de l'activité 'Promotion', mais qui est faiblement contributrice aux résultats. L'analyste reste acheteur en visant un cours de 4 euros sur le dossier...