CBO Territoria : petite baisse du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — CBO Territoria dégage pour 2022 un solide chiffre d'affaires de 82,1 millions d'euros (82,6 ME en 2021). Il est en léger repli de 0,6%.

En 2022, les revenus locatifs bruts du patrimoine économique tertiaire de CBo Territoria progressent de +9,1% à 23,8 ME et de +9,7% (hors SME) dont +5,3% d'effet périmètre (dont +4,8% à l'effet en année pleine du retail park du Port livré en avril 2021), +3,4% à l'impact de l'indexation et +1% lié notamment à une activité commerciale dynamique en commerce, comme en bureau. Le taux d'occupation du patrimoine économique atteint 98%, contre 97% fin 2021.

En 2022, le chiffre d'affaires de la promotion en Résidentiel ressort quasi-stable, porté par la vente de parcelles à bâtir à forte valeur ajoutée pour 18,7 ME. Le chiffre d'affaires de la promotion Tertiaire, activité opportuniste, ressort à 11,8 ME, et concerne principalement l'avancement de la VEFA des bureaux EPSMR à La Mare (Sainte-Marie) qui seront livrés au 1er trimestre 2023, et la vente de 2 terrains à bâtir au sein du pôle tertiaire Actis à Sainte-Marie et à La Possession. Suite à la cession de 40% du Pôle Outdoor, le chiffre d'affaires des autres activités (prestations de services immobiliers et le coworking sous la marque Lizine) s'élève à 1,3 ME en 2022 (1,2 ME un an plus tôt, en croissance de +4,1%).