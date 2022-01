CBo Territoria : partenariat renforcé

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) à la SHLMR/Action Logement de 3 nouvelles résidences de 162 logements au total pour un montant de 31,6 ME. Cette opération qui était inscrite dans le plan de développement 2023, permettra au groupe d'optimiser son cash-flow et la monétisation du foncier aménagé par CBo Territoria, dès 2022. Ce nouveau succès commercial confirme la confiance de la SHLMR/Action Logement dans la qualité de l'offre de CBo Territoria et la forte attractivité des quartiers développés par le Groupe, notamment Beauséjour, nouveau modèle d'urbanisation durable en milieu tropical.

Ces VEFA viennent en complément du protocole d'accord signé en 2019 avec la SHLMR/Action Logement par lequel elle se porte progressivement acquéreur de la quasi-totalité des logements intermédiaires en service détenus par CBo Territoria. Le démarrage des travaux est prévu début 2022 pour des livraisons au 2nd semestre 2023.