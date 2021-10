CBo Territoria : nouvel ensemble à Mayotte

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce le démarrage de la construction d'un centre commercial à Combani, Mayotte, pour un investissement global de 23 ME. Les baux commerciaux ont été signés avec Carrefour, Mr.Bricolage, C'TAM et Distrimax. La livraison du centre commercial est prévue pour le 2nd semestre 2023. La réalisation de la viabilisation du site et de l'ensemble des travaux a été confiée au groupe Colas. Cette opération d'envergure s'inscrit pleinement dans la stratégie de fonciarisation du groupe qui a pour objectif d'accroitre son patrimoine d'actifs tertiaires. La création de l'équipement est financée par la Banque des Territoires et l'Agence Française de Développement, à parts égales.

Commercialisé à ce jour à hauteur de 79% des surfaces, l'ensemble commercial comprendra un centre commercial de 5 700 m2 SU, dont un supermarché Carrefour sur 1 920 m2, un Mr.Bricolage sur 1 200 m2, un commerce d'équipement de la personne et de la maison C'TAM sur 1 200 m2 et une galerie commerciale de 17 boutiques sur 1 400 m2, ainsi qu'un comptoir de vente et son entrepôt de 955 m2 pour le groupe Cananga sous l'enseigne Distrimax. Situé sur la commune de Combani, le futur équipement bénéficie d'une position centrale stratégique sur l'Île. A la croisée des routes départementales reliant le nord, le sud et l'ouest du territoire, le nouveau centre répond à un déficit d'équipement commercial de la zone.

CBo Territoria dispose également, en continuité du centre commercial, de 2,8 ha de terrains dont le permis d'aménager a été obtenu, et sur lesquels seront développés des projets immobiliers en Foncière et en Promotion, pour répondre notamment aux besoins d'acteurs institutionnels locaux.