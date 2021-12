CBo Territoria : nouveau projet à Beauséjour

(Boursier.com) — CBo Territoria annonce la vente globale du lotissement Karré des Lilas de 12 parcelles étendues sur 3 700 m2 à Beauséjour, à un groupement d'investisseurs dans le cadre de la loi de défiscalisation à l'IS, pour y réaliser un ensemble de 12 villas éco-responsables innovantes, construites à partir de containers recyclés. De forme modulaire, elles seront réalisées à partir de containers maritimes recyclés en circuit court qui offriront, grâce à leur étanchéité et leur capacité de résistance à un environnement difficile, d'excellentes qualités d'isolation. Ces villas bénéficieront par ailleurs, de panneaux solaires, d'un équipement en récupération de l'eau de pluie, et d'une orientation privilégiant une ventilation et aération naturelles tout au long de l'année. La construction structurelle de chaque villa sera simplifiée par la capacité des containers à s'emboiter entre eux, tout en offrant "un haut niveau de confort et une esthétique contemporaine".

Ce projet de logements, qui offrira pour certaines villas des vues sur le littoral, sera situé au coeur du secteur résidentiel de Beauséjour, calme, végétalisé, en bordure d'une des deux coulées vertes de restauration écologique de plantes endémiques, et à deux minutes à pied du centre-ville avec ses nombreux commerces, services et équipements. L'ensemble des villas sera livré fin 2022 avec une mise à la location auprès de particuliers.