CBo Territoria : nette amélioration des résultats au premier semestre

(Boursier.com) — CBo Territoria fait état de résultats semestriels en nette amélioration avec un bénéfice net Part du Groupe qui bondit de 73,0% à 7,3 ME. Le Résultat Net PdG/action dilué ressort à 0,18 euro, soit une hausse de 67,4%, pour un chiffre d'affaires de 36,4 ME, en baisse de 3,9% compte tenu d'un retour, conforme aux prévisions du Groupe, à un niveau courant d'activité de la Promotion après le pic de 2019 et 2020. Au niveau de la Foncière, les loyers bruts du patrimoine économique progressent de 8,6% à 12,6 ME, portés par ceux des actifs tertiaires qui atteignent 10,8 ME, soit + 9,7%. Ils représentent désormais 86% des revenus locatifs bruts globaux contre 84% au S1 2020. A ce jour, l'impact prévisionnel de la crise sanitaire sur les comptes 2021 de CBo Territoria est limité à moins de 0,2 ME.

Au 30 juin 2021, le patrimoine économique ressort à 383,6 ME, en croissance de 3,8% par rapport à fin 2020 suite à la livraison du Retail Park du Port. Il est constitué à 79% d'actifs tertiaires contre 74% fin 2020, confirmant sa mutation vers cette classe d'actifs. Sa valorisation, réalisée par des experts indépendants, qui demeure conservatrice par rapport au marché métropolitain, n'a pas été impactée par la crise sanitaire compte tenu de la résilience des actifs du Groupe.

Au 30 juin, l'ANR progresse de +4,1% sur 12 mois à 216,3 ME, soit 5,87 euros par action dilué. La décote du titre, sur la base du cours de bourse moyen entre le 1er et 10 septembre 2021, atteint 34% par rapport à l'ANR par action dilué.

Fort d'un bilan solide et d'un modèle économique diversifié et résilient, CBo Territoria entend poursuivre la croissance de sa Foncière avec le développement d'ici 2023 de 46 ME d'actifs tertiaires dont 24 ME mis en chantier au S2 2021.

Parallèlement, le Groupe poursuit la cession de ses logements sécurisée par l'accord conclu avec la SHLMR/Action Logement. Pour 2021, le Groupe se fixe un objectif de croissance de 2% des loyers bruts à 23,8 ME.

L'activité de Promotion, levier de financement de la Foncière, poursuivra un niveau courant d'activités après le niveau record en 2019 et 2020 avec un carnet de commande et des négociations en cours pour 80,7 ME.