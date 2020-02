CBo Territoria : le pôle Foncière dépasse les attentes

(Boursier.com) — Le groupe immobilier CBo Territoria affiche une hausse de 30,4% de son chiffre d'affaires 2019 à 110,7 ME. La Promotion, entrée dans un pic d'activité conforme au plan de développement, représente 84 ME de revenus (+39,9%). Le pôle Foncière, activité phare de CBo Territoria, poursuit sa croissance avec des revenus locatifs bruts de 21,8 ME, en hausse de 6,9%. Cette performance dépasse les prévisions ajustées communiquées lors des Résultats semestriels 2019.

Sur la période, CBo Territoria a poursuivi sa politique d'arbitrage qui consiste à céder ses Immeubles de Rendement Habitat pour se concentrer sur le développement d'Immeubles de Rendement Entreprise. Ainsi, au 31 décembre 2019, suite aux cessions à la découpe et en bloc, le patrimoine résidentiel bâti est désormais constitué de 408 logements contre 537 à fin 2018.

Les Immeubles de Rendement Entreprise représentent au 31 décembre 2019 une surface totale de 83.600 mètres carrés avec un taux d'occupation qui progresse de 3 points à 98%.

"Le niveau élevé de notre carnet de commandes à fin 2019 laisse présager la poursuite d'un haut niveau d'activité en 2020", commente le PDG de CBo Territoria, Eric Wuillai.