CBO Territoria : l'ANR progresse de +5,5% à 6,63 euros

(Boursier.com) — CBO Territoria fait part d'une Actif net réévalué de 237,5 ME (+5,5%), d'une baisse de la dette nette de 31 ME et d'une trésorerie active élevée à 35,2 ME.

Porté par la croissance des deux métiers et une bonne maîtrise des frais de structure, le résultat des activités ressort à 26,4 ME à fin décembre 2022 en hausse de +16,1%.

Après prise en compte des plus-values de cessions des actifs résidentiels et terrains (+1 ME), du résultat de cession et de la mise à la valeur des titres des activités Outdoor (+1 ME) et d'une variation de juste valeur de -4,5 ME (contre +1,5 ME en 2021), le Résultat net Part du Groupe ressort à 16 ME en progression de +1,5% sur un an, soit 0,45 euro/action (contre 0,44 euro en 2021).

Au 31 décembre 2022, l'Actif Net Réévalué ressortait à 237,5 ME, contre 225,2 ME à fin décembre 2021 (+5,5%). La progression annuelle de +12,3 ME s'explique par la qualité des résultats de la période, par l'effet positif du mark-to-market des instruments de couverture (+4,3 ME nets d'impôts différés) couvrant la distribution du dividende 2021 de 8,6 ME. Ramené par action, l'ANR progresse de +5,5% à 6,63 euros sur 12 mois.

Après prise en compte des instruments de couverture, 85% de la dette financière est à taux fixe. Le coût moyen de la dette financière ressort à 2,9% (contre 2,8% au 31 décembre 2021) et la maturité est stable à 8 ans et 1 mois.

Confiant dans ses perspectives, CBo Territoria proposera à l'Assemblée Générale du 7 juin 2023, le versement d'un dividende stable de 0,24 euro par action, garantissant le maintien d'une répartition "équilibrée" entre financement du développement de la Foncière et rémunération des actionnaires.

PERSPECTIVES MOYEN TERME SOLIDES ET GUIDANCE 2023

Pour 2023, le Groupe a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de 1%, dans l'attente des livraisons à venir de Combani fin 2023 qui seront contributives à compter de 2024.

A moyen terme, CBo Territoria entend poursuivre le développement de son patrimoine grâce à son modèle de développement sécurisé et sa maitrise de toute la chaine de valeur immobilière qui lui confèrent de solides perspectives.

Guidance 2023 : légère croissance des revenus locatifs tertiaires de 1%;

Pipeline tertiaire5 : 106 ME de projets en développement, dont 26 ME en cours de construction et 26 ME à lancer dans les 12 mois;

Promotion : forte visibilité à 18/24 mois avec un backlog de 44,6 ME à fin décembre 2022.

"Depuis près de 20 ans, CBo Territoria opère comme aménageur et développeur du territoire réunionnais contribuant à la fois à son développement économique par la création de quartiers d'affaires et commerciaux dynamiques et à la création d'un cadre de vie agréable pour ses habitants grâce à la qualité de ses quartiers à vivre. Cette approche holistique est au coeur de l'ADN de notre Groupe, qui en tant que premier propriétaire terrien de La Réunion contribue également à améliorer son autosuffisance alimentaire en réduisant les friches agricoles et à la production d'énergie renouvelable solaire. Fier du travail accompli, je suis heureux de passer le témoin à Géraldine Neyret, qui deviendra en juin prochain Directrice générale du Groupe, qu'elle développe à mes côtés depuis bientôt trois ans", commente Eric Wuillai, Président Directeur général de CBo Territoria.

"Ces trois dernières années, dans un contexte sanitaire et économique complexe, nous avons poursuivi notre feuille de route avec confiance grâce à l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs. Cette année encore, nous enregistrons de très bons résultats opérationnels et financiers sur l'ensemble de nos activités et les perspectives de développement à moyen terme sont solides", ajoute Géraldine Neyret, Directrice générale adjointe de CBo Territoria.

Calendrier financier 2023

Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023

Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse).