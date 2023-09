CBo Territoria : l'ANR à 6,66 Euros par titre

(Boursier.com) — CBo Territoria a dégagé des loyers nets tertiaires semestriels en hausse de +7,4 % à 12,1 MEUR et un résultat net récurrent en hausse de +21% à 6 ME.

Le groupe affiche un résultat net part du groupe semestriel qui ressort à 9,8 MEUR en croissance de +17,1% sur un an, soit 0,27EUR/action (contre 0,23 EUR à fin juin 2022). Il tient compte d'une variation de juste valeur de 1,0 MEUR liée à l'avancement des projets de Combani à Mayotte (contre -0,3 MEUR au 30 juin 2022) et d'une baisse ponctuelle du coût de l'endettement net de 0,9 MEUR à - 2,0 MEUR (contre -2,9 MEUR au 30 juin 2022).

L'Actif Net Réévalué (ANR) ressort à 238,6 MEUR (+0,5% vs fin 2022 et +4,6% sur 12 mois et 237,5 MEUR fin décembre 2022).

Sur le semestre, le résultat de la période compense la distribution du dividende 2022 de 8,6 MEUR. Ramené par action, l'ANR progresse de +4,6% sur 12 mois à 6,66 EUR (contre 6,37 EUR à fin juin 2022).

compte tenu de la dynamique observée au 1er semestre 2023, le Groupe relève son

objectif de croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de +1% à +3,5%.