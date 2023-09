CBo Territoria : gagne du terrain !

(Boursier.com) — CBo Territoria monte de 1,4% à 3,55 euros ce mercredi, alors que le groupe a dégagé des loyers nets tertiaires semestriels en hausse de +7,4 % à 12,1 ME et un résultat net récurrent en hausse de +21% à 6 ME. CBO affiche un résultat net part du groupe semestriel qui ressort à 9,8 ME en croissance de +17,1% sur un an, soit 0,27 euro/action (contre 0,23 euro à fin juin 2022). Il tient compte d'une variation de juste valeur de 1 ME liée à l'avancement des projets de Combani à Mayotte (contre -0,3 ME au 30 juin 2022) et d'une baisse ponctuelle du coût de l'endettement net de 0,9 ME à -2 ME (contre -2,9 ME au 30 juin 2022).

L'Actif Net Réévalué (ANR) ressort à 238,6 ME (+0,5% vs fin 2022 et +4,6% sur 12 mois et 237,5 ME fin décembre 2022).

Sur le semestre écoulé, le résultat de la période compense la distribution du dividende 2022 de 8,6 ME. Ramené par action, l'ANR progresse de +4,6% sur 12 mois à 6,66 euros (contre 6,37 euros à fin juin 2022).

Objectif ajusté

Compte tenu de la dynamique observée au 1er semestre 2023, le groupe a relevé son objectif de croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de +1% à +3,5%. "Les loyers nets de la Foncière poursuivent leur progression, avec un rythme supérieur à nos attentes sur ce S1" commente Portzamparc qui souligne que le RNpdg du S1 compense le dividende. Et de poursuivre : "La décote ANR s'établit à présent à près de 48%... Niveau structure financière, la dette brute baisse de près de 15 ME à 180,4 ME post refinancement partiel des ORNANE en juin dernier, avec un coût moyen en hausse contenue de +50bp à 3,4% (84% taux fixe). Le groupe revoit sa guidance annuelle pour la Foncière à la hausse (revenus bruts +3,5% vs +1,0% précédemment) mais possède surtout un 'pipe' significatif de projets (106 ME d'investissements, 35.000 m(2) de surface potentielle vs 133.300 m(2) en activité SME incluses en tertiaire à fin juin)". Verdict : "Acheter en visant un cours de 4,60 euros".