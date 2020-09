CBO Territoria : effet rattrapage ?

(Boursier.com) — CBO Territoria monte de 1,8% à 3,42 euros ce mercredi, alors que le résultat des activités est ressorti à 8,1 ME, en recul de 14%. Ce repli est liée à la baisse de 24,2% de la marge (4,0 ME) de l'activité de Promotion immobilière suite aux reports et retards engendrés par le confinement, tandis que l'activité de Foncière démontre sa résilience avec des revenus locatifs nets hors SME quasi stables à 8,9 ME (-1%).

La Juste Valeur recule légèrement (- 1,2 ME, soit 0,4% des Immeubles de Rendement en service) principalement suite à l'impact Covid 19 et à un changement d'enseigne. Le Résultat opérationnel baisse de 29,4% à 8 ME. Cette évolution résulte d'une base de comparaison élevée concernant la quote-part des résultats des SME au S1 2019 (3,3 ME issus d'une opération non récurrente de vente de terrains). Le Résultat net Part du Groupe affiche 4,2 ME (- 19,5%).

Au 30 juin, fort de ses résultats semestriels, de la conversion de l'OCEANE (3,2 ME) et de l'augmentation de capital de 5,3 ME liée au paiement du dividende en actions, l'ANR ressort en hausse de + 6,4% sur 12 mois, et + 2,8% sur 6 mois, à 207,8 ME. Suite à cette hausse du nombre d'actions, l'ANR recule à 5,61 Euros par action dilué (- 0,3%) et à 5,74 Euros par action (- 5,8%).

La décote du titre ressort à 40% par rapport à l'ANR par action dilué, sur la base du cours de bourse moyen entre le 7 et 11 septembre.

Au 1er semestre 2020, CBo Territoria a réalisé un chiffre d'affaires global de 37,8 ME, soit -21,9% par rapport au 1er semestre 2019. Cette évolution est liée au décalage d'activité de la Promotion immobilière dû à la crise sanitaire. Le pôle Foncière, activité phare de CBo Territoria, a bien résisté aux conséquences du confinement avec des revenus locatifs bruts du patrimoine économique qui atteignent 11,6 ME, soit une hausse de 4,1%, y compris 0,3 ME de franchises comptabilisées sur la période.

Portzamparc parle d'une publication "en ligne avec ses attentes avec une bonne surprise concernant l'activité Promotion"..."Le S2 devrait être marqué par un effet rattrapage non négligeable en Promotion et une stabilisation des résultats de la Foncière". Verdict : "Nous maintenons notre recommandation Acheter, avec un objectif de 4,5 euros".