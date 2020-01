CBo Territoria : Degroof Petercam Asset Management en hausse

Crédit photo © CBOTerritoria

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 janvier 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 21 janvier 2020, la société anonyme de droit belge Degroof Petercam Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 10 janvier 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CBo Territoria, et détenir, à cette date et à ce jour, 1.950.517 actions CBo Territoria représentant autant de droits de vote, soit 5,76% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions CBo Territoria sur le marché. Contrôlée par la Banque Degroof Petercam S.A., la société Degroof Petercam Asset Management a précisé agir indépendamment de la personne qui la contrôle.