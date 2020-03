CBo Territoria : décote à l'appui

Crédit photo © CBOTerritoria

(Boursier.com) — CBo Territoria grimpe de 7% ce mercredi à 3,35 euros, après avoir dévoilé ce matin un Résultat net Part du Groupe qui est ressorti à 12 ME, en hausse de 15,5% par rapport à 2018.

Le bilan fait apparaître une hausse de la trésorerie de 21,1 ME à 43 ME, contre 21,9 ME fin 2018, et un endettement en recul de 20,2 ME à 250,1 ME. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, la trésorerie ressort à 28,7 ME (+ 31,0% par rapport à fin 2018) et l'endettement recule de 39,4 ME à 231,2 ME.

Au 31 décembre 2019, l'ANR ressortait en hausse de 1,6% sur 12 mois à 202 ME, soit 6,09 Euros/action et 5,62 Euros/action dilué. Après remboursement de l'OCEANE le 2 janvier 2020, l'ANR atteint 206,6 ME, en progression de + 3,9% par rapport au 31 décembre 2018, soit 5,96 Euros/action et 5,79 Euros/action dilué.

CBo Territoria proposera à l'Assemblée Générale du 3 juin, le versement d'un dividende de 0,23 Euro par action (contre 0,22 Euro en 2018, soit + 4,6%).

CBo Territoria a proposé des reports d'échéances pour les PME et TPE les plus affectées par la crise. Pour les entreprises de construction qui sont mobilisées sur les différents projets du Groupe, CBo Territoria travaille avec elles au cas par cas...

"Le groupe sort d'une année exceptionnelle en Promotion (CA +39,9%) et s'attendait jusqu'à présent à maintenir ce niveau d'activité sur 2020" commente Portzamparc qui souligne que la crise sanitaire actuelle va finalement mieux répartir ce pic d'activité sur ce segment... "Concernant la Foncière, la baisse de fréquentation des commerces aura un impact direct sur les loyers touchés par le groupe, et certains chantiers prendront du retard (Retail Park du Port notamment)" poursuit l'analyste qui conclut : "Post remboursement OCEANE réalisé en début d'année, le titre affiche une décote ANR de 43%. Nous confirmons notre objectif de cours de 4,5 euros et notre recommandation Acheter".