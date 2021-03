CBo Territoria : bénéfice annuel en hausse, dividende stable à 0,23 euro

(Boursier.com) — CBo Territoria dévoile des résultats annuels en forte progression et propose le versement d'un dividende stable à 0,23 euro par action en raison d'un contexte économique international sensible. Sur l'exercice écoulé, le groupe immobilier enregistre ainsi un bénéfice net Pdg de 14,2 millions d'euros, en hausse de 18,3% (soit 0,36 euro/action dilué, +22,9%), pour un chiffre d'affaires de 103,6 ME ponctuant le pic d'activité initié lors de l'exercice précédent avec un recul de 6,4% par rapport à 2019.

Au 31 décembre, le patrimoine économique ressort à 369,7 ME, en baisse de -1,5% sur un an à la suite des cessions de logements (-13,6 ME soit -3,6%). Il est constitué à 76% d'actifs tertiaires contre 71% fin 2019, confirmant sa mutation vers cette classe d'actifs.

L'ANR progresse de 7,2% sur 12 mois à 216,6 ME, soit 5,87 euros/action dilué. La décote du titre, sur la base du cours de bourse moyen entre le 1er et 19 mars 2021, atteint 37% par rapport à l'ANR par action dilué.

Fort d'un bilan solide et d'un modèle économique diversifié et résilient, CBo Territoria entend poursuivre sa stratégie de Fonciarisation. Au niveau de la Foncière, le groupe présente un pipeline de projets tertiaires de 48 ME à développer sur ses fonciers. Parallèlement, la société continuera la cession de ses logements et étudiera toutes opportunités d'acquisitions d'actifs tertiaires à La Réunion et sur des marchés profonds afin d'accélérer la croissance de ses revenus récurrents.

Concernant l'activité de Promotion, conformément à son plan de développement, le CBo Territoria anticipe le retour à un niveau d'activité courant après le pic de ventes en 2019 et 2020. Les perspectives en 2021 sont soutenues par un carnet de commande et des négociations en cours à hauteur de 55,7 ME à fin 2020. Par ailleurs, le Groupe entend développer cette activité en dehors de ses fonciers historiques, à La Réunion et à Mayotte.